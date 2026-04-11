¿Qué ocurrió realmente en la Batalla de Rivas y cuáles son algunas curiosidades?

Este 11 de abril se conmemora el 170 aniversario de la Batalla de Rivas. Pero, ¿qué sucedió realmente en esa fecha y qué curiosidades rodean este hecho histórico?

Aquí te compartimos algunos datos curiosos sobre la Batalla de Rivas (ver video adjunto):

Murieron más personas por peste que en la batalla

Alrededor del 10% de la población de Costa Rica falleció por esta enfermedad, es decir, cerca de 10.000 personas. Una cifra mucho mayor que los aproximadamente 1.000 costarricenses que murieron en el enfrentamiento.

Fue un combate lento

El enfrentamiento se desarrolló dentro de la ciudad, avanzando y ocultándose entre calles y viviendas. Se prolongó durante 12 horas, desde la mañana hasta la noche.

Juan Santamaría sí existió

Existen pruebas documentales de su existencia: su fe de bautismo, custodiada por el Archivo Nacional; la solicitud de pensión que su madre, Manuela Carvajal, presentó al presidente Juan Rafael Mora Porras y fue aprobada en apenas cinco días; además de testimonios de excombatientes que confirmaron haberlo conocido y presenciado su hazaña.

No fue el único que lo intentó

Antes de él, otras dos personas intentaron quemar el Mesón de Guerra. Santamaría, originario de Alajuela, trabajaba en la ciudad y no era campesino como a veces se ilustra. Era de origen mulato y su cabello le valió el apodo de “Erizo”.

La Campaña Nacional no terminó en Rivas

La lucha se extendió por varios meses más. Aunque William Walker perdió en Rivas, no se rindió y mantuvo su idea de expandir el imperialismo estadounidense en Centroamérica.

William Walker murió cuatro años después

A pesar de haberse rendido, intentó regresar a Centroamérica. Finalmente fue capturado y ejecutado en 1860.