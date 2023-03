¿Por qué el Premio Nacional de Comunicación Cultural 2022 se declaró desierto?

“Para hacer periodismo cultural deberían contemplarse todos los lineamientos que se están considerando. No tengo una visión ni un conocimiento completos de todo lo que se está haciendo a nivel de periodismo cultural para decir que no existe ninguna iniciativa que vaya en esa línea, pero a mí me parece importante el tema de entrar en diálogo con el sector, de estar reflejando también la diversidad de los territorios, de lo que se está haciendo a nivel cultural”, puntualizó Monge.