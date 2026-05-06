Otto Apuy recibe el Premio Nacional de Cultura Magón 2025

Orgulloso de sus raíces y su obra, el artista plástico Otto Apuy Sirias fue galardonado con el Premio Nacional de Cultura Magón 2025 , máximo reconocimiento cultural del país.

Con chonete guanacasteco y camisa china, Apuy recibió el premio en el Teatro Nacional, durante la ceremonia de entrega de los Premios Nacionales de Cultura (ver video adjunto).

A sus 76 años, este vecino de Guanacaste suma más de cinco décadas de trayectoria en las artes plásticas, con dibujos, grabados y pinturas que lo consolidan como pionero del arte conceptual en Costa Rica.

El Ministerio de Cultura destacó que estos premios reconocen a quienes marcan el desarrollo cultural del país en diversas disciplinas.

En otras categorías, el Premio al Patrimonio Cultural Inmaterial fue otorgado a Florentino Hernández, artesano y pescador indígena bribrí.

En artes audiovisuales, la producción El monaguillo, el cura y el jardinero de Juan Manuel Fernández recibió el galardón.

El Premio Pío Víquez de Periodismo fue concedido al programa Interferencia de Radios UCR.

También se reconocieron aportes en artes visuales, danza, teatro, gestión y promoción cultural, música y literatura, reafirmando la diversidad y riqueza del talento costarricense.