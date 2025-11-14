Oratoria con propósito: Estudiantes reflexionan sobre afrodescendencia y derechos humanos

Este viernes 14 de noviembre se celebra la edición 2025 del Concurso Nacional de Oratoria “Flores de la Diáspora Africana y Otras Culturas”, con la participación de 16 jóvenes de todo el país. El certamen busca fortalecer el liderazgo juvenil y promover la inclusión desde la educación.

La iniciativa, organizada por la Fundación Arte y Cultura para el Desarrollo, fomenta habilidades de comunicación, pensamiento crítico y conciencia social, con énfasis en la herencia afrodescendiente y la diversidad cultural costarricense.

Carol Britton, directora ejecutiva de la fundación, destacó que el concurso es una herramienta para empoderar a las juventudes como agentes de cambio. “Al darles voz, fortalecemos su papel como líderes capaces de construir una sociedad más empática e inclusiva”, afirmó.

El evento cuenta con el respaldo de la Unión Europea en Costa Rica, el MEP, la Defensoría de los Habitantes, el Instituto Internacional de Derechos Humanos y otras entidades comprometidas con la equidad y los derechos humanos.

Este año, el tema central será “Del Primer al Segundo Decenio Afrodescendiente”, en el marco de los decenios proclamados por Naciones Unidas. Las personas participantes reflexionarán sobre avances legislativos, retos y acciones afirmativas en Costa Rica.

Además del discurso principal, habrá una ronda de preguntas sobre derechos humanos e inteligencia artificial, abordando temas como algoritmos racistas, identidad cultural y responsabilidad digital en el siglo XXI.

Los tres primeros lugares recibirán una laptop, un celular y una tableta, respectivamente. Todos los participantes y tutores obtendrán certificados. El concurso fue declarado de interés educativo y público, y se ha replicado en varios países de América Latina.