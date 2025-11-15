Niños con parálisis cerebral exponen su talento artístico en el Museo de los Niños

Tres estudiantes con parálisis cerebral participan en una exposición de arte que busca visibilizar sus capacidades creativas y sensibilizar a la sociedad sobre la inclusión.

Las obras, elaboradas con el acompañamiento guiado de sus profesores, reflejan el esfuerzo, la sensibilidad y el talento de estos niños, quienes encontraron en la pintura una forma de expresión y superación.

Una de las participantes es Fiorella Brizuela Obando, de 12 años, estudiante del Centro de Educación Especial La Pitahaya, en San José. Fiorella vive con el síndrome de West, una forma severa de epilepsia infantil, y hace apenas seis meses logró dar sus primeros pasos.

Su trabajo es uno de los tres que se exhiben en el Museo de los Niños, específicamente en el sector de La Muralla. La muestra estará abierta al público hasta el próximo 28 de este mes.

Las imágenes expuestas llevan el sello de quienes, a pesar de sus desafíos físicos, demuestran que el arte es una herramienta poderosa para comunicar, sanar y transformar.