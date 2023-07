Mitos arqueológicos desmitificados por experta del Museo Nacional

"Hay piezas que no se dan en otra parte del mundo. Las esferas de piedra en el Sur denotan estructuras de cacicazgos. También la artesanía en oro muy elaborada y reconocida a nivel internacional. Y la elaboración de metates de piedra, son monolitos gigantes que si quebraba no había reparación. Pues no había minas de oro, pero sí había muchos recursos que fueron explotados, por ejemplo, en la zona de Bahía Culebra, en Guanacaste, encontramos evidencia de concheros que habían pescado especies de alta mar", destacó Rojas.