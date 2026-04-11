Más de tres mil estudiantes llenan de color Alajuela en conmemoración del 11 de abril

Más de 3.000 estudiantes dieron vida y color a las calles de Alajuela durante la conmemoración del 170 aniversario de la Batalla de Rivas.

La jornada inició temprano, marcada por el sonido de los tambores, los pasos sincronizados y los colores vibrantes de los uniformes que acompañaron una mañana cargada de historia.

El Parque Juan Santamaría fue el epicentro del encuentro cívico. Desde las 7:00 a.m., autoridades de gobierno, estudiantes y familias se reunieron para rendir homenaje al héroe nacional.

Durante la actividad se colocó una ofrenda floral frente al monumento que recuerda la valentía de Juan Santamaría.

Más allá del protocolo, la celebración se extendió a las calles con un desfile que reunió a 3.120 estudiantes, distribuidos en 29 bandas.

Para algunos, la conmemoración tuvo un significado especial. Entre las delegaciones participantes estuvo la Escuela República de Guatemala, que este 2026 celebra 100 años bajo el nombre que la identifica con orgullo.

A nivel nacional, otros centros educativos realizaron actos conmemorativos el 10 de abril, conforme al calendario escolar 2026.