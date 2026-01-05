Malpaís despide a Adrián Goizueta: “Tu voz no se va a apagar jamás”

El grupo costarricense Malpaís se pronunció tras la muerte del cantautor y referente de la música latinoamericana, Adrián Goizueta, quien falleció a los 74 años.

“Nos enseñaste a cantar con dignidad, a cantar con sentido y con dulzura, a decir lo que pensamos sin sacrificar la poesía, a respetar el oficio, a respetar al público”, expresó la agrupación en sus redes sociales.

Goizueta, guitarrista y formador de músicos, fue una de las figuras más influyentes en el escenario artístico de Costa Rica y la región. Su obra marcó generaciones y dejó una huella profunda en la cultura latinoamericana.

“Tu voz no se va a apagar jamás en nuestros corazones”, destacó la agrupación nacional, quien finalizó su comunicado con un “Adrián, querido, ¡hasta siempre!”.

El artista argentino-costarricense era considerado un referente en la renovación musical y en la creación de propuestas que trascendieron fronteras.

Además de su faceta como compositor e intérprete, se destacó como maestro en la Universidad Nacional y como productor de programas culturales en radio y televisión, impulsando la formación de nuevas generaciones de artistas.

Goizueta también fundó el Grupo Experimental, con el que recorrió escenarios dentro y fuera del país, presentando una propuesta innovadora que fusionaba géneros como jazz, tango, folclore y sinfónico.