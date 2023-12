¡Lamentable desperdicio! Ocho joyas arquitectónicas olvidadas en San José

19 de diciembre de 2023, 10:56 AM

Escogimos, con la ayuda del arquitecto e historiador Andrés Fernández los ocho edificios más feos , no con el objetivo de ofender a nadie, sino para destacar los edificios que en su momento fueron hitos urbanos y que son patrimonio arquitectónico, pero que fueron dejados en abandono y ahora lucen descuidados y vandalizados.

El Teatro Variedades se inauguró en el año de 1890. No obstante, la versión actual se inauguró en 1917. Es una obra del arquitecto Luis Llach. No obstante, hubo una reinauguración en el año 1927 y así funcionó, por lo menos, durante un siglo y más. En ese momento pasó a manos del Estado y a la fecha ya no funciona.