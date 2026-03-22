La Sabana se llena de arte y cultura con el inicio del Festival Internacional de las Artes

La fiesta de la cultura ya se vive en el Parque Metropolitano La Sabana, donde este fin de semana arrancó el Festival Internacional de las Artes (FIA), con una amplia agenda que incluye conciertos, música, teatro, espectáculos para toda la familia y una variada oferta de emprendimientos.

Se trata del primer fin de semana del FIA, una tradición que se vive en San José y que en este 2026 celebra su edición número 37.

Las actividades no se limitan a los conciertos: hay una línea de stands donde es posible observar y adquirir distintas artesanías que se están exponiendo, como pañuelos pintados a mano y jícaros.