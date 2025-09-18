Isidro Con Wong y Gilberto Hernández: legado de arte y música puntarenense

En estas fiestas patrias, celebramos con orgullo dos legados que nacieron entre las olas y la arena de Puntarenas, y que hoy representan más que una provincia: reflejan el talento, la identidad y la pasión de todo un país.



Desde la playa, el maestro Isidro Con Wong dio vida a sus primeras obras. Conocido como “Kun Kun” por sus nietos —que en cantonés significa “abuelo”—, su familia lo recuerda con ternura y con el detalle entrañable de su gusto por el café bien frío.

Hoy, son ellos quienes llevan la hermosa responsabilidad de mantener vivo su legado (ver nota completa en el video adjunto).



Y en esas mismas costas, surgió la voz inolvidable de Gilberto Hernández, cuya casa fue testigo de encuentros con figuras como Julio Jaramillo. Su legado musical, contado hoy por su descendencia, ha dejado una huella profunda en el corazón de Costa Rica.