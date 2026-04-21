'INVISIBLESS' se estrena en el Cine Magaly: conozca aquí todos los detalles
El documental, impulsado por Fundación Lloverá, busca poner rostro, voz e historia a las personas que viven en situación de calle en Costa Rica.
El Cine Magaly será el escenario del estreno de INVISIBLESS, un documental impulsado por Fundación Lloverá que busca poner rostro, voz e historia a las personas que viven en situación de calle en Costa Rica.
La producción se presentará el jueves 23 de abril a las 7 p. m. y pretende abrir una conversación sobre una problemática que muchas veces se observa a distancia, pero pocas veces se comprende en profundidad.
De acuerdo con el director de la Fundación Lloverá, Esteban Blanco, a lo largo del documental, el público podrá conocer testimonios de personas que han vivido en las calles y descubrir las distintas circunstancias que las llevaron a esa condición.
La producción expone cómo factores como la pobreza, la pérdida de empleo, la violencia intrafamiliar, las adicciones, los problemas de salud mental y la falta de vivienda pueden converger hasta empujar a una persona a la indigencia, indicó Blanco.
La iniciativa cobra especial relevancia en San José, provincia donde se concentra el 73% de la población en situación de calle del país.
“El mayor error es pensar que todas las personas en situación de calle están ahí por flojera o falta de esfuerzo. Este documental muestra que detrás de cada persona hay una historia distinta, sueños truncados, talento y, sobre todo, una necesidad urgente de acompañamiento y oportunidades reales”, explicó el director de la Fundación Lloverá.
Más allá de retratar la problemática, INVISIBLESS también muestra los procesos de apoyo y acompañamiento que realiza Fundación Lloverá para ayudar a las personas a reconstruir sus vidas.
Desde 2012, la organización ha trabajado junto a instituciones públicas, empresas privadas y otras organizaciones sociales en programas orientados a la reinserción social y laboral.
Uno de ellos es Puente de Sueños, programa mediante el cual la Fundación ha logrado que más de 350 personas vuelvan a integrarse al ámbito laboral y social. Además, cada mes cerca de 8.000 personas reciben apoyo a través de sus programas de alimentación y atención integral.
“El mensaje que queremos que el público se lleve al salir del cine es claro: cada persona puede contribuir individualmente a la solución de la indigencia. No es un problema ajeno ni imposible de cambiar”, agregó Blanco.
Con este estreno, Fundación Lloverá espera sensibilizar a la ciudadanía y motivar a más personas a involucrarse, ya sea mediante voluntariado, donaciones o alianzas que permitan ampliar el alcance de sus proyectos.
Quienes deseen asistir, pueden reservar sus entradas en latiqueteracr.com/producto/invisibless/ . También pueden encontrar más información en fundacionllovera.org y en las redes sociales de Fundación Lloverá en Instagram y Facebook.