'INVISIBLESS' se estrena en el Cine Magaly: conozca aquí todos los detalles

El Cine Magaly será el escenario del estreno de INVISIBLESS, un documental impulsado por Fundación Lloverá que busca poner rostro, voz e historia a las personas que viven en situación de calle en Costa Rica.

La producción se presentará el jueves 23 de abril a las 7 p. m. y pretende abrir una conversación sobre una problemática que muchas veces se observa a distancia, pero pocas veces se comprende en profundidad.

De acuerdo con el director de la Fundación Lloverá, Esteban Blanco, a lo largo del documental, el público podrá conocer testimonios de personas que han vivido en las calles y descubrir las distintas circunstancias que las llevaron a esa condición.

La producción expone cómo factores como la pobreza, la pérdida de empleo, la violencia intrafamiliar, las adicciones, los problemas de salud mental y la falta de vivienda pueden converger hasta empujar a una persona a la indigencia, indicó Blanco.

La iniciativa cobra especial relevancia en San José, provincia donde se concentra el 73% de la población en situación de calle del país.

“El mayor error es pensar que todas las personas en situación de calle están ahí por flojera o falta de esfuerzo. Este documental muestra que detrás de cada persona hay una historia distinta, sueños truncados, talento y, sobre todo, una necesidad urgente de acompañamiento y oportunidades reales”, explicó el director de la Fundación Lloverá.

Más allá de retratar la problemática, INVISIBLESS también muestra los procesos de apoyo y acompañamiento que realiza Fundación Lloverá para ayudar a las personas a reconstruir sus vidas.

Desde 2012, la organización ha trabajado junto a instituciones públicas, empresas privadas y otras organizaciones sociales en programas orientados a la reinserción social y laboral.

Uno de ellos es Puente de Sueños, programa mediante el cual la Fundación ha logrado que más de 350 personas vuelvan a integrarse al ámbito laboral y social. Además, cada mes cerca de 8.000 personas reciben apoyo a través de sus programas de alimentación y atención integral.



“El mensaje que queremos que el público se lleve al salir del cine es claro: cada persona puede contribuir individualmente a la solución de la indigencia. No es un problema ajeno ni imposible de cambiar”, agregó Blanco.

Con este estreno, Fundación Lloverá espera sensibilizar a la ciudadanía y motivar a más personas a involucrarse, ya sea mediante voluntariado, donaciones o alianzas que permitan ampliar el alcance de sus proyectos.

Quienes deseen asistir, pueden reservar sus entradas en latiqueteracr.com/producto/invisibless/ . También pueden encontrar más información en fundacionllovera.org y en las redes sociales de Fundación Lloverá en Instagram y Facebook.