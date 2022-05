"Inteligencia emocional, el nuevo sexy": Primer libro del autor tico César Azure

"Inteligencia emocional, el nuevo sexy" es el primer libro del escritor costarricense Julio César Azure, de 23 años y vecino de Santa Ana.

"Me considero una persona espiritual, tratando de encontrar la verdadera felicidad. Desde pequeño me considero un líder, he sido parte de grupos de desarrollo personal. Soy apasionado por compartir con personas, rodearme de energías que me eleven el ánimo. Me encanta la psicología, no soy psicólogo, pero se me da muy bien el hecho de estar presente en la vida de las personas, colaborarles y sacarlos adelante", comentó.



El libro brinda las herramientas para tener inteligencia emocional en la familia, trabajo y relaciones de pareja.



“Todos vemos a las personas alegres en su cotidianidad, pero no sabemos sus batallas internas. He pasado por momentos difíciles que me han destrozado, entonces pensé '¿qué pasa por el cerebro cuando nos estresamos? ¿por qué a veces tomamos decisiones malas en la vida? ¿por qué somos impulsivos? ¿por qué lastimamos a las personas? ¿por qué nos deprimimos?' Entonces empecé a investigar, me di cuenta cómo funciona el cerebro, cómo pasar de sentir una emoción desagradable, regularla y pasar a tener éxtasis y plenitud. La idea es darle estas herramientas a las personas. Toco muchos temas, pero lo principal es gestionar las emociones", explicó sobre su libro.

“Nosotros los hombres tenemos cierto estándar de la atracción con las mujeres, eso viene desde los cavernícolas y las mujeres también. Me di cuenta de que de nada sirve lo superficial y sexy, que va a desaparecer si no sabemos usar las neuronas y gestionar las emociones. Tener ese atractivo emocional, por eso el libro se llama “El nuevo sexy es la inteligencia emocional”, agregó.

El libro se publicó el pasado 16 de abril y ya se han vendido la mayor parte de las primeras 100 copias, por eso ya están preparando la segunda edición. “Se están vendiendo muchísimo, me alegra inmensamente”.

Usted puede apoyar al joven al adquirir su libro por ₡8.900. Puede ordenarlo en las redes sociales de Cesarazure o escribir al +506 8433 5691.