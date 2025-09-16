Grupo cartaginés llevará folclore costarricense a las calles de Nueva York

Entre colores, música y tradiciones, un pedacito de Costa Rica alzará vuelo hacia Manhattan este próximo 12 de octubre. La Compañía Folclórica Colibrí representará al país en el Desfile de la Hispanidad, uno de los eventos culturales más emblemáticos de Nueva York.

Fundada en agosto de 2024, la agrupación está integrada por 17 bailarines cartagineses cuyas edades oscilan entre los 12 y los 65 años. Esta será su primera vitrina internacional, una oportunidad única para mostrar la riqueza cultural costarricense ante miles de espectadores que celebran la diversidad latinoamericana.

El grupo estará en Nueva York del 9 al 13 de octubre y actualmente organiza actividades para costear el viaje. Su participación en el desfile fue declarada de interés cultural por las autoridades nacionales.

Quienes deseen apoyar a la Compañía Folclórica Colibrí pueden encontrarlos en redes sociales bajo ese mismo nombre.