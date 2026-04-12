Folclor tico endulza el inicio de la Feria de la Tapa de Dulce en Escazú

El aroma de la caña y el folclor costarricense marcaron el inicio de la Feria Nacional de la Tapa de Dulce 2026 en San Antonio de Escazú. Este fin de semana, el parque se convirtió en epicentro de tradición y cultura patria.

La celebración incluye actividades como cimarrona, mascaradas, bailes típicos, bingos y paseos en carreta, que evocan las raíces culturales del país y atraen tanto a vecinos como a visitantes.

Uno de los principales atractivos fue la instalación de un trapiche en plena plaza, donde se elaboran productos frente al público. Esta experiencia permite a grandes y pequeños acercarse al proceso artesanal de la caña de azúcar.

La feria continúa este domingo con conciertos de marimba y música folclórica, además de bailes tradicionales y un esperado concierto de cierre que promete reunir a cientos de asistentes.

Los visitantes también podrán disfrutar de un certamen gastronómico con recetas elaboradas a base de tapa de dulce, reforzando la identidad cultural y el valor de este producto emblemático de Costa Rica.