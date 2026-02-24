FIA celebra 37 años con 450 artistas nacionales e internacionales: vea la oferta aquí

El Festival Internacional de las Artes (FIA) celebrará su edición número 37 del 20 al 29 de marzo de 2026 en el Parque Metropolitano La Sabana, en San José, donde reunirá a más de 450 artistas de 12 países y ofrecerá cerca de 70 actividades culturales de acceso público.

La programación incluirá música, teatro, danza, cine, literatura, artes visuales y espectáculos de calle, con México como país invitado de honor y el cierre a cargo de la compañía española La Fura dels Baus con la obra RECONEC.



El festival se consolida como el evento cultural público de mayor escala en Costa Rica y buscará promover el intercambio artístico internacional, el fortalecimiento del talento nacional y el acceso ciudadano a las expresiones culturales.



La inauguración del FIA37 se realizará el domingo 20 de marzo en la tarima principal de La Sabana, con la participación de la selección de Bandas de Costa Rica bajo la dirección del compositor estadounidense Frank Ticheli.

A lo largo de 10 días, el parque funcionará como el epicentro de la oferta artística, con dos tarimas principales, espacios gastronómicos, zonas infantiles, intervenciones artísticas y un bulevar de emprendimientos culturales que reunirá a 100 proyectos editoriales, artesanales y creativos.



Entre los artistas internacionales confirmados figuran Mau y Ricky, Ivy Queen, Fonseca y Ovy On The Drums, quienes se sumarán a presentaciones de orquestas, agrupaciones nacionales y propuestas de música contemporánea.

La programación también contempla conciertos sinfónicos, teatro contemporáneo y proyecciones de cine internacional, además de la participación de la Orquesta Sinfónica Nacional y la Sinfónica Juvenil.



El cierre del festival estará a cargo de La Fura dels Baus, referente del teatro físico y los espectáculos de gran formato. La compañía presentará RECONEC, un montaje escénico que integrará a más de 70 artistas costarricenses y combinará teatro, música, tecnología y participación ciudadana.



El ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, destacó el carácter de política cultural pública del festival y su impacto en el uso del espacio urbano para la convivencia social. Señaló que el FIA representa una apuesta sostenida por el talento artístico, el intercambio internacional y el acceso de la población a la cultura como derecho.



México participará como país invitado de honor con una programación que abarcará danza folclórica y contemporánea, música, teatro, cine, literatura, artes visuales, gastronomía y espacios académicos. Se contempla la participación de la directora zapoteca Ivonne Mazas junto a la Orquesta Sinfónica Juvenil, así como conciertos de jazz con Adrián Oropeza y diversas actividades de intercambio cultural.



El FIA37 mantendrá una política de acceso cultural que establece que el 95% de las actividades serán gratuitas o de bajo costo. Las funciones en teatros tendrán un valor simbólico según el aforo disponible.

Además, las personas usuarias del Instituto Mixto de Ayuda Social podrán ingresar de manera gratuita a las presentaciones en teatros, mientras que los tarjetahabientes BRETE obtendrán 50% de descuento, y las personas adultas mayores y estudiantes recibirán 30% de rebaja.



La programación completa, los horarios y los detalles de cada actividad estarán disponibles en los canales oficiales del Ministerio de Cultura y Juventud y del festival.





