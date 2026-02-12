Estos son los ganadores de los Premios Nacionales de Cultura 2026

El Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) dio a conocer, este jueves, a las personas y colectivos galardonados con los Premios Nacionales de Cultura 2025, los principales reconocimientos que otorga el Estado costarricense a quienes han marcado el desarrollo cultural del país mediante su trayectoria, excelencia profesional e impacto social.

La entrega oficial se realizará el 5 de mayo de 2026 en el Teatro Nacional, donde se premiará a artistas, gestores, investigadores, comunicadores y creadores de diversas disciplinas.

El Premio Nacional de Cultura Magón, máxima distinción de la cultura costarricense, fue concedido a Otto Apuy Sirias, por una carrera caracterizada por la reflexión crítica, la producción artística constante y su influencia directa en generaciones de creadores. El jurado valoró su capacidad para vincular el pensamiento teórico con la práctica artística y su aporte sostenido a la construcción de una identidad cultural contemporánea.

En el campo del patrimonio, el Premio Nacional al Patrimonio Cultural Inmaterial Emilia Prieto reconoció a Florentino Hernández Hernández, artesano y pescador indígena bribri, por preservar durante más de 50 años la técnica tradicional de construcción de botes. Su labor fue destacada no solo por el conocimiento técnico, sino por su rol como transmisor de saberes ancestrales dentro de su comunidad.

El ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, señaló que los premios visibilizan el valor social de la cultura y permiten reconocer el trabajo de personas que, muchas veces desde territorios y comunidades alejadas del centro urbano, sostienen procesos culturales fundamentales para el país.

Reconocimientos por categoría

Artes Audiovisuales Amando Céspedes Marín

En esta categoría se premió la calidad narrativa, técnica y creativa del cine y la producción audiovisual nacional.

Producción: Juan Manuel Fernández fue reconocido por El Monaguillo, el cura y el jardinero, por su solidez narrativa y capacidad para abordar temáticas complejas desde una propuesta cinematográfica consistente.

Dirección: Álvaro Torres destacó con Ella se detiene a mirar, por su manejo sensible del lenguaje visual y la construcción de una mirada autoral.

Mejor departamento creativo: Ernesto Valverde y José Enrique Ulloa fueron premiados por el guion de 2/comic y la caricatura en Costa Rica, por su aporte a la memoria gráfica y cultural del país.

Artes Visuales Francisco Amighetti

Se reconocieron propuestas contemporáneas con fuerte contenido conceptual.

Bidimensional: Laura Astorga, por Soy la belleza humana , una obra que replantea el dibujo como espacio de diálogo entre lo participativo y lo instalativo.

Tridimensional: José Daniel Gómez, por Ecos de un jardín , una reflexión escultórica sobre memoria, pérdida y esperanza.

Otros medios: Aysha Morales y Lucía Levy, por Conversaciones pendientes, archivo vivo afrocentrado, proyecto que articula arte, memoria e identidad afrodescendiente.

Danza Mireya Barboza

El jurado destacó la excelencia interpretativa y la madurez creativa.

Interpretación: Verónica Monestel, por su desempeño en Los Ingenuos.

Dirección: Vicky Cortés, por Su-venir, obra que refleja solidez conceptual y trayectoria.

Diseño (iluminación): Gustavo Vargas, por La piel que narra, donde la luz se integra﻿ como elemento narrativo central.

Teatro Ricardo Fernández Guardia

Se premiaron propuestas con fuerte contenido social y calidad escénica.

Dirección: Gabriela Quirós, por I love Franky, obra que aborda la violencia intrafamiliar y de género.

Diseño: Sonia Suárez, por Corazón gaseado , donde integró escenografía, vestuario e iluminación.

Actuación: Alice García, por La audición, destacada por su dominio técnico y emocional.

Gestión y Promoción Cultural

William Jiménez fue reconocido por su trabajo comunitario sostenido, su capacidad de articulación social y su impacto en procesos culturales locales.

Investigación Cultural

Roxana Hidalgo fue premiada por Arquitectas de la palabra, una investigación sobre la praxis política de trabajadoras domésticas, valorada por su rigor académico y relevancia social.

Música

Ejecución: Ricardo Alvarado, por su interpretación de Trópico Timpani Concerto.

Composición: Eddie Mora, por Ecos del Guernica.

Dirección: Alejandro Gutiérrez, por su labor orquestal durante 2025.

Literatura

Se reconoció la calidad estética y discursiva en distintos géneros:

Ensayo: María Bonilla, Desde la buhardilla de lo femenino 2.

Dramaturgia: Antonio Yglesias, Las hormigas y otras piezas.

Poesía: José Ricardo Chaves, Escribir hasta el fin del mundo.

Novela: Rodolfo Arias, Mamá tiene cien años. ﻿

Cuento: Isabel Gamboa, Llegaron las visitas.

Periodismo

El premio Pío Víquez fue otorgado al equipo de Interferencia de Radios UCR, por investigaciones sobre abuso sexual en distintos contextos sociales, destacadas por su rigor y valor público.

Comunicación Cultural

La Fundación SONAR fue reconocida por su aporte sostenido a la divulgación cultural y al fortalecimiento del acceso a la información artística.



