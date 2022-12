'El viaje': Sobreviviente de COVID-19 relata sus días sedado e intubado en UCI

"Mientras me recuperaba, los primeros tres meses, yo empecé a decir: '¿Esto fue verdad o fue un sueño?' Y saliendo del hospital, como a los cinco minutos, cuando iba con mi hija, le digo: '¿Viste que me secuestraron y me robaron los pulmones y un riñón?' Me dice mi hija: 'Papá, vamos para la casa y está respirando'. Me quedo patinando, porque yo iba sin los dos pulmones. Y así, empiezo a recordar cosas y cosas, empecé a hacer apuntes", contó Garro.