El calipso limonense da un paso histórico hacia la Unesco

El Ministerio de Cultura y Juventud anunció que impulsará la candidatura del calipso limonense ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), con el objetivo de que esta expresión musical del Caribe costarricense sea inscrita en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

El documento presentado reúne investigaciones, testimonios y material documental que respalda el valor cultural, histórico y social del calipso en la región Caribe del país.

Según explicó el ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, la postulación busca reconocer el valor universal de esta manifestación cultural y, al mismo tiempo, fortalecer las acciones para su protección y transmisión a las nuevas generaciones.

“Esta música refleja la memoria, creatividad e identidad afrocaribeña de nuestro país. Presentar esta candidatura es un paso importante para reconocer su aporte cultural y garantizar su preservación dentro de la diversidad cultural costarricense”, indicó el jerarca.

El evento contará con la presencia de autoridades nacionales, representantes de la Unesco, gobiernos locales de los cantones de Limón, Siquirres y Talamanca, así como músicos, investigadores, gestores culturales y miembros de la comunidad vinculada al calipso.

Una tradición que narra la historia del Caribe costarricense

El calipso limonense es una manifestación cultural afrodescendiente profundamente ligada a la historia del Caribe de Costa Rica. Sus raíces se remontan a las tradiciones musicales que trajeron trabajadores afrocaribeños —principalmente provenientes de Jamaica— durante la construcción del Ferrocarril al Atlántico y el desarrollo de la industria bananera.

Más que un género musical, el calipso funciona como una forma de memoria colectiva y narración social. A través de sus letras se cuentan historias de la vida cotidiana, la cultura, la naturaleza y los cambios que ha vivido la comunidad afrodescendiente del Caribe costarricense.

Muchas de sus composiciones se interpretan en inglés criollo limonense, conocido como kriol, lo que refuerza su valor como patrimonio cultural vivo. Con la postulación ante la Unesco, el país busca proyectar internacionalmente esta tradición y fortalecer su preservación para las futuras generaciones.