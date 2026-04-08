Disparos contra Biblioteca Nacional dejan daños en históricos ventanales

La madrugada de este miércoles, la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano sufrió daños en su infraestructura luego de que sujetos realizaran múltiples disparos contra la fachada del inmueble.

El ataque no dejó personas heridas, pero sí afectaciones visibles en al menos cinco ventanales.



De acuerdo con el reporte preliminar, el hecho ocurrió cerca de las 4:05 a. m., cuando un vehículo en movimiento pasó por la zona y efectuó varias detonaciones dirigidas al edificio, propiedad del Ministerio de Cultura y Juventud. Los impactos dañaron ventanales y marcos estructurales (ver fotografías en la portada).



El personal de seguridad privada alertó a las autoridades tras escuchar los disparos. Minutos después, oficiales de la Fuerza Pública y agentes del Organismo de Investigación Judicial acudieron al sitio para custodiar la escena y recolectar evidencia. De forma preliminar, se contabilizan al menos siete casquillos dentro y fuera del inmueble.



A pesar de los daños estructurales, las vitrinas y exposiciones ubicadas en el primer nivel no presentan afectaciones, según confirmaron las autoridades.



El ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, indicó que ordenó de inmediato la interposición de la denuncia y la coordinación con cuerpos policiales para esclarecer lo ocurrido. Por su parte, la directora de la Biblioteca, Laura Rodríguez, formalizó la denuncia ante el OIJ durante la mañana.



Riesgo para el patrimonio documental



La institución, fundada en 1888 y declarada Benemérita de la Patria, cumple un papel clave en la conservación del patrimonio documental costarricense. Tras el ataque, se mantiene vigilancia sobre el acervo bibliográfico debido al riesgo de ingreso de agentes externos, como aves o fauna, a través de los ventanales dañados.



El caso continúa en investigación para determinar las causas y responsables del ataque.







