Día de la Mascarada Costarricense: Cartaginesa revoluciona con neoartesanía

Por Luanna Orjuela Murcia | 31 de octubre de 2022, 8:34 AM

Este 31 de octubre se celebra el Día Nacional de la Mascarada Costarricense, una fecha de gran importancia, ya que mantiene viva la cultura y el folclore que representa al país.

Los conocimientos de un mascarero se transmiten de una generación a otra para no perder esta hermosa tradición. Precisamente, Elena Hernández, de 56 años, es un ejemplo de esto. Esta cartaginesa tiene más de 13 años de dedicarse a esta labor, y desea que su hija y nieta continúen con su legado.

"Yo le he enseñado cosas a mi hija y nieta para que, el día de mañana, con nuevas tecnologías, ellas puedan seguir con la empresa (Artelena). Mi hija mayor ya ha empezado. Yo quiero que mi empresa no muera el día de mañana, sino que viva a través de ellas", dijo la mascarera.

La artesana realiza objetos que no solo sirven de decoración, sino que tienen utilidad en la casa.

Hernández ha sido reconocida como la primera mujer mascarera de Cartago y se considera un ejemplo en su comunidad. En el marco del Día Nacional de la Mascarada Costarricense, le presentamos su historia y cómo brilla con la neoartesanía.

Ella empezó hace 25 años como artesana: elaboraba botellas y tejas; además, pintaba piedras y las vendía. En 2010, un colegio universitario le encargó realizar dos máscaras y, sin tener mayores conocimientos en esta área, decidió lanzarse y hacerlas.

"La neoartesanía refiere a un proceso en el que el objeto incluye procesos de innovación creativa, que responden a procesos de globalización, pero no llegan a consolidarse como productos culturales comunitarios", aseguró Dayana Morales González, arqueóloga.



Después de ese evento pensó: 'Yo quiero aportar algo más a la cultura costarricense'. Fue así como decidió crear figuras en miniatura, calificadas por el Ministerio de Cultura como neoartesanías.

"Yo hago neoartesanía porque es una innovación. Yo hago en miniatura lo que se hace en grande. Y a algunas de las artesanías les doy un uso utilitario, no solo de recuerdo. Es un producto que mantiene la tradición, pero se vuelve útil en el hogar, como los chorreadores de mascaradas, magnetos, llaveros, servilleteros y bolígrafos", explicó la artesana de 56 años.

Hernández pintando una máscara de diablito.

La cartaginesa asegura que es portadora de esta tradición porque utiliza el molde en barro, luego el papel con goma de almidón y demás procedimientos característicos de la técnica de mascaradas costarricenses.

"Yo me enfoco en la leyenda costarricense, no en políticos ni gente de la farándula porque quiero aportar un granito a la cultura, rescatando las tradiciones. Yo siempre he querido sobresalir por mi creatividad y trabajo", destacó.



Sus productos tienen el Sello Costa Rica Artesanal.



Su pasión la llevó al concierto de Coldplay

Hernández también sobresale por elaborar figuras personalizadas. Su pasión por ese trabajo la llevó al concierto de Coldplay, el 18 de marzo de este año.

Esta peculiar historia comenzó cuando un muchacho del club de fans de la banda británica la contactó para encomendarle la tarea de esculpir a Chris Martin, Will Champion, Guy Berryman, Jon Buckland y Phil Harvey en figuras de 22 centímetros.

"Ellos tenían la idea de hacer una figura con un animalito en el hombro. Y yo les comenté: ‘¿No les parece que sería mejor hacer una mascarita de los animales? Porque yo soy mascarera y me gustaría más hacerlo así’. Yo les presenté la propuesta y a los muchachos (fans de Coldplay) les gustó la idea. Me comentaron que los integrantes de Coldplay iban muy felices, porque las figuras cuentan una historia y muestran la biodiversidad", contó a Teletica.com.

Los músicos británicos quedaron tan agradecidos con la artesana que decidieron invitarla a su espectáculo, desde el área VIP del Estadio Nacional. Fue así como Elena Hernández asistió a un concierto por primera vez en su vida, en compañía de su hija.



Cortesía: Artelena. Figuras de 22 centímetros de los integrantes de Coldplay.

​Mujer ejemplo

Hernández es considerada una mujer ejemplo en su comunidad porque, con pocos recursos, formó su empresa llamada Artelena,que brilla por la elaboración de la neoartesanía.



"Últimamente, he visto que varios mascareros han empezado a copiarme al hacer miniaturas, pero eso no es competencia para mí. Yo siempre estoy innovando y no me quedo solo en un producto. Cada vez que yo voy a una feria nueva, llevo productos diferentes", mencionó orgullosa.

Hernández ha representado a Costa Rica en múltiples países, como Panamá, Nicaragua, España, Corea del Sur, México y Rusia.

Ella está feliz de contribuir con un granito de arena a la cultura costarricense y espera que, con su hija y nieta, se pueda seguir la tradición.

Si usted desea apoyarla, puede visitar el local Artesanía con Identidad Costarricense, ubicado en el Mercado de Artesanía Municipal de San José, ingresar a las redes sociales @MascaradasMiniatura.

Cortesía: Artelena. Elena Hernández tiene diversas colecciones de artesanías.