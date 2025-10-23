‘Dama de las mil máscaras’: el documental en honor a la primera mujer mascarera del país

Periodista: Sebastián Cobb.

Damaris Gonzales lleva más de 30 años dando vida a los personajes que llenan de color y tradición las calles de Barva. Desde el taller de su casa, esta artista se convirtió en la primera mujer mascarera del cantón herediano, un oficio que históricamente ha sido dominado por hombres.

Sus creaciones reflejan parte de la identidad costarricense: leyendas populares, figuras mitológicas y personajes del folclore nacional cobran forma en papel y pintura bajo sus manos (ver video adjunto de Telenoticias).

El legado de Damaris ahora trasciende las calles y llega a la pantalla grande. La productora Arajo Films, en colaboración con el Museo de Cultura Popular y el Ministerio de Cultura y Juventud, realizó el documental Dama de las mil máscaras, una producción que rinde homenaje a su arte y al simbolismo cultural que representa.