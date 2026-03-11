Cultura presenta tres denuncias por daños al patrimonio en menos de un mes

El Ministerio de Cultura y Juventud presentó tres denuncias por daños a bienes patrimoniales en menos de un mes, tras una serie de incidentes que afectaron estructuras históricas y monumentos en la capital.

El primer caso ocurrió el pasado 20 de febrero, cuando un conductor chocó su vehículo contra una de las entradas del Edificio Metálico, una estructura que data de 1896 y que fue declarada patrimonio histórico-arquitectónico en 1980 (ver video adjunto en la portada).

A este hecho se suman los daños sufridos por el Monumento a León Cortés, luego de que un joven de 19 años perdiera el control de su automóvil y colisionara de frente contra una de las piezas del monumento ubicado en la zona patrimonial de La Sabana.

El mismo conductor también provocó daños en la fachada del Teatro Popular Melico Salazar el pasado 8 de marzo.

Según estimaciones de la Dirección de Patrimonio Cultural, los daños ocasionados en este último caso superan los ₡2 millones, luego de que un hombre pintara parte del edificio durante las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer en San José.

En el caso del monumento a León Cortés, las autoridades aún no han podido determinar el costo total de las reparaciones, debido a que una de las piezas de bronce resultó afectada y requiere una valoración técnica especializada.

Desde el Ministerio de Cultura indicaron que buscan que los responsables asuman los costos de reparación, tal como lo establece la Ley de Patrimonio Histórico-Arquitectónico del país.

Además, actualmente se mantiene abierta una investigación por presuntos daños ocasionados tras intervenciones en puertas y estructuras del Teatro Nacional de Costa Rica.

Las autoridades señalaron que estos procesos legales suelen extenderse durante largos periodos, lo que obliga al ministerio a destinar recursos propios para realizar las reparaciones mientras se resuelven los casos en los tribunales.