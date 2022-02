Conozca virtualmente los museos estadounidenses más emblemáticos

¿Es amante del arte? Pues ponga mucha atención porque el Centro Cultural Costarricense Norteamericano (CCCN), a través de la Galería Sophia Wanamaker, lanza el curso de Historia del Arte.

En esta iniciativa se analizarán las principales salas y obras maestras de los grandes museos de los Estados Unidos.

"Bajo la guía de la historiadora de arte Flor Gallardo, se le llevará en una experiencia virtual a la intimidad de los aposentos de los museos para obtener una mejor comprensión de su razón de ser y cuáles son aquellos espacios reconocidos por guardar emblemáticas obras", explicó el CCCN.



El curso se llevará a cabo por medio de la plataforma ZOOM y empezará el próximo 25 de febrero.



“¿Cómo nació el museo en los Estados Unidos?, ¿Cómo conocer un museo?, ¿Qué mirar en él? Son preguntas que surgen cuando llegamos a estos lugares. A lo largo del 2022, trataremos de visitar algunos de ellos y conocer las obras maestras que exhiben”, acotó Flor Gallardo.

Entre los muchos museos que se detallarán, destacamos cinco de ellos a continuación:

Cleveland Museum of Art

El Cleveland Museum of Art es el cuarto museo de arte más rico de los Estados Unidos, y, al 2018, se reportaban alrededor de 770.000 visitantes al año, posicionándolo como uno de los museos de arte más visitados del mundo.

"Se ubica en Cleveland, Ohio y desde su fundación en 1913 se ha caracterizado por contar con un espacio de arte variado. Sus colecciones incluyen arte chino, arte europeo moderno, arte africano, dibujos, grabados, arte europeo, textiles y arte islámico, pintura y escultura estadounidense, entre otros", detalló el CCCN.



National Museum of African American History and Culture

Este es el único museo nacional en Estados Unidos dedicado exclusivamente a la documentación de la vida, la historia y la cultura afroamericana.

"Fue establecido por una ley del Congreso en 2003, luego de décadas de esfuerzos para promover y resaltar las contribuciones de los afroamericanos. Hasta la fecha, ha recopilado más de 40.000 artefactos y casi 100.000 personas se han convertido en miembros", resaltó el CCCN.

El museo abrió sus puertas al público el 24 de septiembre de 2016, como el museo número 19 de la Institución Smithsonian, y a la fecha se mantiene como una oportunidad para aquellos que estén interesados en la cultura afroamericana.



American Folk Art Museum

The American Folk Art Museum desde 1961 fue proclamado la institución líder en la formación de la comprensión del arte por parte de los autodidactas a través de sus exposiciones, publicaciones y programas educativos.

"Su colección incluye más de 8.000 obras de arte de cuatro siglos y de casi todos los continentes, desde retratos convincentes y deslumbrantes hasta obras poderosas de artistas vivos", añadió el CCCN.



The Hirshhorn Museum



El Hirshhorn es el museo nacional de arte moderno y contemporáneo, que explora el arte y las ideas de nuestro tiempo. Está ubicado en Washington y su compromiso es compartir el poder del arte, unir a las personas, ofrecer inspiración y responder a la historia en tiempo real.

En sus instalaciones exhiben más de 12.000 obras de arte, incluidas pinturas, esculturas, obras en papel, performance y medios digitales.



The Metropolitan Museum of Art



Mejor conocido como The Met, es uno de los museos de arte más grandes y reconocidos del mundo. Su colección incluye más de dos millones de obras que encapsulan más de 5.000 años de historia del arte.

The Met se encuentra en dos lugares icónicos de la ciudad de Nueva York: The Met Fifth Avenue y The Met Cloisters.

"Desde su fundación en 1870, The Met siempre ha aspirado a ser más que un tesoro de objetos raros y hermosos. Todos los días, el arte cobra vida en las galerías del Museo y a través de sus exposiciones y eventos, revelando nuevas ideas y conexiones inesperadas a través del tiempo y las culturas", finalizó el CCCN.

Para inscribirse puede escribir al WhatsApp 8455-6666 o al correo [email protected]