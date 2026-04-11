Conciertos, talleres, gastronomía y emprendimientos se apoderan de San José en Transitarte

Conciertos, talleres, gastronomía y emprendimientos toman la capital este fin de semana con la décima novena edición del Festival Transitarte.

El evento se extiende a lo largo de más de 1.300 metros de recorrido por San José y ofrece actividades entre las 11:00 a.m. y las 9:00 p.m.

La música es protagonista con agrupaciones como Chillax, Malpaís, Turnstones y Los Garbanzos, que se presentan en las tarimas del Parque Nacional y el Parque Morazán.

Además, el público puede disfrutar de tarimas temáticas como la de swing y bolero, urbana y electrónica, que diversifican la oferta musical y cultural durante el fin de semana.