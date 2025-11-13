‘Barioná, el juego del dolor y la esperanza’ llega al teatro

El Teatro de La Palabra, en conjunto con la Comisión de Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR), presentará la obra Barioná, el juego del dolor y la esperanza, una pieza escrita por el filósofo francés Jean-Paul Sartre durante la Segunda Guerra Mundial y que llega al país con un mensaje profundamente actual: la esperanza que renace incluso en medio de la adversidad.

Las funciones se realizarán el sábado 22 de noviembre a las 7 p. m. y el domingo 23 de noviembre a las 5 p. m., en el Seminario Nacional Nuestra Señora de los Ángeles, en Paso Ancho.

La puesta en escena es una producción del grupo Teatro de La Palabra y la Escuela de Artes Teodrama, bajo la dirección del presbítero Luis Esteban Fernández y Beatriz Lucía Pereira.

“La Iglesia reconoce la verdad, la belleza y la bondad, venga de donde venga”, señaló el padre Luis Esteban Fernández, codirector de la obra.

“Esta puesta en escena representa un diálogo entre la fe y la cultura, y muestra cómo Dios entra en la historia humana para iluminar las realidades más desesperanzadoras”, añadió.

​La trama cuenta la historia de Barioná, líder de una aldea judía cercana a Belén que, abatido por la opresión romana, pierde toda esperanza y decide evitar que su pueblo tenga más hijos. Sin embargo, el anuncio del nacimiento del Mesías en un humilde pesebre despierta en él un profundo conflicto interior sobre el sentido de la fe, el dolor y la posibilidad de redención.

Esta versión costarricense busca resaltar la dimensión humana y espiritual de la obra, vinculando su mensaje con el Jubileo 2025: Peregrinos de Esperanza. En el elenco participan actores profesionales y un experimentado equipo técnico que ha formado parte de producciones como La Pasión, Muerte y Resurrección del Hijo, Mimundo y La Búsqueda de Ántropos.