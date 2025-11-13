‘Barioná, el juego del dolor y la esperanza’ llega al teatro
La obra navideña, escrita por Jean-Paul Sartre durante la Segunda Guerra Mundial, es una producción del grupo Teatro de La Palabra y la Escuela de Artes Teodrama.
El Teatro de La Palabra, en conjunto con la Comisión de Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR), presentará la obra Barioná, el juego del dolor y la esperanza, una pieza escrita por el filósofo francés Jean-Paul Sartre durante la Segunda Guerra Mundial y que llega al país con un mensaje profundamente actual: la esperanza que renace incluso en medio de la adversidad.
Las funciones se realizarán el sábado 22 de noviembre a las 7 p. m. y el domingo 23 de noviembre a las 5 p. m., en el Seminario Nacional Nuestra Señora de los Ángeles, en Paso Ancho.
La puesta en escena es una producción del grupo Teatro de La Palabra y la Escuela de Artes Teodrama, bajo la dirección del presbítero Luis Esteban Fernández y Beatriz Lucía Pereira.
“La Iglesia reconoce la verdad, la belleza y la bondad, venga de donde venga”, señaló el padre Luis Esteban Fernández, codirector de la obra.
“Esta puesta en escena representa un diálogo entre la fe y la cultura, y muestra cómo Dios entra en la historia humana para iluminar las realidades más desesperanzadoras”, añadió.
Esta versión costarricense busca resaltar la dimensión humana y espiritual de la obra, vinculando su mensaje con el Jubileo 2025: Peregrinos de Esperanza. En el elenco participan actores profesionales y un experimentado equipo técnico que ha formado parte de producciones como La Pasión, Muerte y Resurrección del Hijo, Mimundo y La Búsqueda de Ántropos.
Con esta propuesta, Teatro de La Palabra invita al público a vivir una experiencia artística que une la reflexión filosófica con la profundidad del mensaje cristiano, recordando que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza siempre puede volver a nacer.