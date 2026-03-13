Banda de La Fortuna deleitará a los brasileños en gira internacional

La Banda Comunal de La Fortuna de San Carlos confirmó una gira internacional por Brasil, específicamente en la ciudad de Sao Paulo.

Las presentaciones serán en un evento en el municipio de Mairiporã, los días 9, 10 y 11 de octubre.

De esta forma, se convertirá en la primera banda de marcha de Costa Rica que se presente en ese país suramericano.

La gira es del 7 al 13 de octubre con 220 integrantes, quienes llevarán distintos ritmos costarricenses. Además, se está buscando hacer un par de presentaciones más en Sao Paulo.

La Banda de La Fortuna de San Carlos cumple 16 años el 1° de mayo. Ha hecho presentaciones en Panamá, Guatemala, Estados Unidos, Colombia e Inglaterra.

Desde ahora empezaron con diferentes actividades para recaudar fondos; en abril harán un bingo. Para colaboraciones: 8402-4343 (SINPE de la banda).