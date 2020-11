Artista tico engalana museo en China

El Museo de Arte Jintai de Beijing, en China, se engalanó el 22 de noviembre con la inauguración de la exposición al óleo del pintor costarricense Juan Manuel Delgado.

El tico canadiense, quien también es arquitecto, tiene más de dos décadas de experiencia, y se caracteriza por la técnica de realismo en sus obras.

Un ejemplo de esto es el retrato que realizó para el Papa Francisco en 2013, y que tuvo la oportunidad de entregarle directamente.

Asimismo, ha retratado a la expresidenta Laura Chinchilla, entre otras personalidades.

Sin embargo, con la pieza “La lengua orquídea con la mariposa monarca”, que se encuentra en la exposición actual, quiso diferenciarse.

"Detrás mío, la obra con la mariposa, esa es muy simbólica, porque es muy característica de las pinturas contemporáneas que pinté yendo más allá del arte clásico y tradicional que suelo hacer".

El estreno contó con asistencia de diferentes nacionalidades, incluyendo al embajador de Costa Rica en China.



Y a raíz del éxito de su arte en el país oriental, el artista indicó que desea retratar dicha cultura.

"Para mi próxima exposición, me he estado enfocando en diferentes provincias de China y pintando la cultura, los distintos vestidos, vestimentas, arquitecturas y paisajes. Empecé a pintar un cuadro enorme de un vestido 'hanfu' en Beijing. Estoy muy interesado, he ido a muchas provincias y aprendido más sobre sus diferentes tradiciones. Es realmente precioso, porque China es interminable".



En el video adjunto a esta nota, podrá apreciar un poco de sus obras.