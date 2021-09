"Anhelos de libertad": audionovela hace recorrido histórico por sistema penitenciario

Una audionovela hace un recorrido histórico por el sistema penitenciario costarricense, de 1821 hasta la actualidad.



La obra lleva como título “Anhelos de libertad, Bicentenario de la Patria” y fue creada por el Ministerio de Justicia y Paz. Está dividida en tres capítulos, que se difunden mediante las redes sociales de la institución.

Cerca de 30 funcionarios prestaron sus voces para esta producción.

"Me gustó mucho la experiencia porque nunca había actuado en una radionovela, entonces fue muy bonito para mí, también porque estoy empezando a trabajar para el Ministerio de Justicia", dijo Gabriela Orozco, una de las participantes.

"Me siento sumamente emocionada, con mariposas en mi estómago, he aprendido mucho, estoy muy agradecida de esta oportunidad que me dio el equipo de la radionovela porque es algo nuevo para mi vida, realmente muy valioso", agregó Sara Flores.