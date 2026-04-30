Alajuela invierte cerca de ₡700 millones en remodelación de su Teatro Municipal

La Municipalidad de Alajuela avanza en una remodelación integral del Teatro Municipal, con una inversión cercana a los ₡700 millones, que permitirá modernizar este espacio cultural y reforzar su valor como patrimonio histórico del país.

El alcalde Roberto Thompson detalló a Teletica.com que el inmueble, inaugurado en 2007, no había recibido una intervención de esta magnitud hasta ahora.

​“A partir de entonces ha funcionado como teatro y ha tenido algunas intervenciones puntuales, básicamente de mejoramiento de la infraestructura, pero hasta ahora está recibiendo ya un remozamiento total”, afirmó.

El proyecto se ejecuta en coordinación con la Oficina de Patrimonio del Ministerio de Cultura, debido a su condición de bien patrimonial. Entre las principales obras ya realizadas destaca la sustitución total del techo, con una inversión cercana a los ₡150 millones.

Actualmente, los trabajos se concentran en la renovación interna del teatro.

​“Estamos interviniendo en la parte interna, en una remodelación que incluye todo el cambio de las butacas, el mejoramiento de los servicios sanitarios, todo lo que es el escenario. Compramos butacas nuevas, compramos el telón nuevo, conservamos, eso sí, la parte, digamos, histórica del teatro. Instalamos nueva iluminación, estamos instalando nuevo equipo de sonido, aires acondicionados, etc.”, explicó el alcalde.

Solo esta etapa representa una inversión aproximada de ₡400 millones, sin incluir adquisiciones previas, lo que eleva el monto total del proyecto.

Según las proyecciones municipales, el teatro estará listo en los próximos meses.

​“Nosotros estimamos que la intervención del Teatro Municipal estará lista para aproximadamente finales de julio, principio de agosto de este año”, indicó Thompson.

El espacio, con capacidad para unas 250 personas, será reabierto con una agenda cultural especial.

​“Queremos inaugurarlo con una serie de actividades que vamos a planificar paralelamente”, agregó.





El alcalde subrayó que el objetivo es consolidar nuevamente el teatro como un epicentro cultural del cantón.

​“Es un esfuerzo por mejorar la infraestructura y para que el teatro se vuelva a convertir, como era hace algunos años, en nuestra administración anterior, en un centro de actividades culturales para promover la danza, la música, el teatro en sí mismo, actividades culturales varias y que realmente cumpla esa función”.

Además, la municipalidad trabaja en un nuevo reglamento para optimizar su uso.