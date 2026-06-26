¿Aficionado al cine japonés? Este festival gratuito tendrá cultura, romance y terror

Este viernes 26 de junio dará inicio una nueva edición del Festival de Cine Japonés 2026, organizado por la Embajada del Japón en Costa Rica en conjunto con instituciones nacionales y con el apoyo de la Fundación Japón.

La programación incluye seis películas que se proyectarán en diferentes sedes: la Municipalidad de Moravia; el Cine Magaly, en San José, y el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, en Alajuela.

La selección abarca géneros como la vida cotidiana, romance, comedia, drama, animación e incluso terror, con el objetivo de fortalecer los lazos culturales entre Japón y Costa Rica.





Todas las funciones serán gratuitas y el ingreso se realizará por orden de llegada hasta completar el aforo, sin necesidad de reservas previas.

La Embajada del Japón destacó que este festival busca acercar la cultura japonesa al público costarricense y ofrecer espacios de entretenimiento y aprendizaje sobre sus costumbres y sociedad.

La iniciativa se desarrolla gracias al respaldo de la Fundación Japón, cuya misión es promover el entendimiento mutuo mediante el intercambio cultural y la difusión de expresiones artísticas.

En las redes sociales oficiales de la Embajada del Japón en Costa Rica, tanto en Facebook como en Instagram, ya está disponible la información detallada sobre cada una de las películas que forman parte de esta edición.