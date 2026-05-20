Abren millonaria licitación para nueva etapa de remodelaciones en Teatro Variedades

El Ministerio de Cultura y Juventud abrió el proceso de licitación para ejecutar la tercera etapa de rehabilitación integral del Teatro Variedades.

El histórico inmueble avanza en su proceso de recuperación al ser publicado el cartel de licitación para desarrollar la tercera fase de rehabilitación integral. El proyecto contará con una inversión de ₡630 millones y busca transformar el espacio en un centro cultural moderno, accesible y equipado con nuevas tecnologías.



La recepción de ofertas inició el 19 de mayo. La apertura de propuestas quedó programada para el 1.º de junio a las 9:01 a. m. Además, las personas interesadas podrán asistir a una visita técnica el 19 de mayo a las 9 a. m.



Esta fase contempla trabajos enfocados en la rehabilitación general del inmueble y la restauración de elementos originales, entre ellos pisos de mosaico y escaleras de acceso a los palcos.



El proyecto también incorporará sistemas eléctricos, mecánicos, acústicos, tecnológicos y de seguridad humana, bajo criterios de conservación patrimonial y mínima intervención.

Teatro Variedades antes de iniciar las remodelaciones.

Jorge Rodríguez Vives, ministro de Cultura y Juventud, indicó que la recuperación del Cine Variedades permitirá devolver al país un espacio ligado a la memoria cultural y cinematográfica.

​“Recuperar el Cine Variedades es devolverle a Costa Rica un espacio profundamente ligado a nuestra memoria cultural y cinematográfica. Este proyecto une patrimonio, tecnología y acceso a la cultura”, expresó.