Abren millonaria licitación para nueva etapa de remodelaciones en Teatro Variedades
Las intervenciones incluirán restauración patrimonial, accesibilidad, tecnología y mejoras estructurales.
El Ministerio de Cultura y Juventud abrió el proceso de licitación para ejecutar la tercera etapa de rehabilitación integral del Teatro Variedades.
El histórico inmueble avanza en su proceso de recuperación al ser publicado el cartel de licitación para desarrollar la tercera fase de rehabilitación integral. El proyecto contará con una inversión de ₡630 millones y busca transformar el espacio en un centro cultural moderno, accesible y equipado con nuevas tecnologías.
La recepción de ofertas inició el 19 de mayo. La apertura de propuestas quedó programada para el 1.º de junio a las 9:01 a. m. Además, las personas interesadas podrán asistir a una visita técnica el 19 de mayo a las 9 a. m.
Esta fase contempla trabajos enfocados en la rehabilitación general del inmueble y la restauración de elementos originales, entre ellos pisos de mosaico y escaleras de acceso a los palcos.
El proyecto también incorporará sistemas eléctricos, mecánicos, acústicos, tecnológicos y de seguridad humana, bajo criterios de conservación patrimonial y mínima intervención.
Jorge Rodríguez Vives, ministro de Cultura y Juventud, indicó que la recuperación del Cine Variedades permitirá devolver al país un espacio ligado a la memoria cultural y cinematográfica.
“Recuperar el Cine Variedades es devolverle a Costa Rica un espacio profundamente ligado a nuestra memoria cultural y cinematográfica. Este proyecto une patrimonio, tecnología y acceso a la cultura”, expresó.
Por su parte, José Fernando Madrigal, director de Patrimonio Cultural, señaló que la nueva etapa fortalecerá la recuperación integral del edificio sin perder su valor histórico.
Entre las mejoras previstas destacan condiciones de accesibilidad universal, climatización, insonorización, evacuación y mayor confort para el público. También se incorporará una rampa hacia el segundo nivel para mejorar la movilidad dentro del inmueble.
La tercera etapa dará continuidad a las intervenciones ya ejecutadas en fachadas y estructuras históricas, con el objetivo de reforzar el valor patrimonial del edificio y consolidarlo nuevamente como referente cultural en el centro de San José.
El Cine Variedades es considerado el inmueble patrimonial más antiguo dedicado al cine y las artes escénicas en Costa Rica. El plan pretende devolverle su función como espacio para cine, artes audiovisuales, encuentros culturales y actividades de formación artística.
La primera fase de restauración se ejecutó en 2024 con una inversión de ₡88,7 millones. Los trabajos incluyeron recuperación estructural, sustitución de techos, reparación de cielorrasos e instalación de aislantes termoacústicos.
La segunda etapa concluyó en 2025 con un presupuesto de ₡187 millones, destinados a restauración arquitectónica avanzada, recuperación de fachadas, restauración de estructuras de madera y aplicación de materiales retardantes al fuego. A esto se sumaron ₡130 millones para el diseño electromecánico.
El proyecto aún contempla una cuarta fase enfocada en equipamiento y habilitación final. El Ministerio de Cultura proyecta reabrir el Cine Variedades el próximo año como un espacio para el cine, las artes audiovisuales y la actividad cultural.