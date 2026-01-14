Todos los detalles de la prestigiosa Copa del Café 2026

Costa Rica se viste de gala para realizar la edición 61 de la prestigiosa competencia la Copa del Café 2026, uno de los eventos más competitivos y bien calificados del circuito juvenil internacional.



La Copa del Café será del 19 al 24 de enero en el Costa Rica Country Club (CRCC), en Escazú; y por segundo año consecutivo, se jugará en las canchas techadas del Country.



El torneo reunirá a 64 raquetas, que se dividen en 32 hombres y 32 mujeres, provenientes de 22 países.

Se competirá en las categorías U18 (Under 18) y U14 (Under 14).

Participación tica

A Costa Rica lo representarán los jugadores que cerraron el año con el mejor ranking del campeonato nacional.

En femenino competirá Valentina Obregón, mientras que en masculino lo hará Julián Garnier.

“La Copa del Café sirve de inspiración a nuestros jóvenes, que pueden ver de cerca el nivel internacional de este deporte. Es el único torneo juvenil de categoría mundial (J300) que se disputa en Costa Rica, Centroamérica y el Caribe, lo cual, nos debe llenar de mucho orgullo”, mencionó Luis Esteban Fernández, presidente del Comité Organizador de la Copa del Café.

Principales figuras

Entre las principales figuras internacionales serán Álvaro Frutos, de Paraguay, primer sembrado y 66 del mundo; y Benjamin Azar de Canadá, 68 del mundo.

Por su parte, del lado femenino sobresalen las estadounidenses Welles Newman (49 del ranking mundial) y Margaret Sohns (78).

Buen ambiente

Fiel a su tradición de una buena cultura de tenis en el país, el campeonato contará con una zona ferial y espacios de alimentación para el disfrute de toda la familia.

Los partidos diurnos iniciarán a las 8:30 a. m. y se transmitirán vía streaming en las redes sociales oficiales de la Copa del Café.

Por otro lado, los encuentros nocturnos comenzarán a las 7 p. m. y podrán disfrutarse a través del TD MAS y la aplicación TDMAX.



Las entradas estarán disponibles en la plataforma www.eticket.cr, con precios que oscilan entre los ₡5.000 y los ₡12.000. Además, habrá promociones 2x1 en gradería general y gradería este, en días específicos.





