Entretenimiento
Murió reconocido actor Lucho Barahona
La noticia fue confirmada a este medio por María Torres. Para el gremio actoral, el chileno era considero "el padre del teatro".
La mañana de este sábado, a las 11:28 a.m. murió el reconocido actor chileno Luis Alberto Barahona, conocido como Lucho.
La noticia fue confirmada por María Torres a este medio. Según explicó la actriz costarricense, "murió en paz y llegó donde tenía que llegar".
Al momento de su deceso, lo acompañaron su sobrina y Torres. La vela del actor será en Funeraria del Recuerdo en San Pedro.
Barahona, de 94 años, era considerado un pilar de la historia del teatro costarricense. En 2023 la Asamblea Legislativa lo declaró como Ciudadano de Honor.