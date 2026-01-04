Marcia Saborío sobre muerte de Lucho Barahona: "Merece una estatua en el gremio teatral"

La mañana de este sábado murió el reconocido actor chileno Lucho Barahona, una de las figuras más emblemáticas del teatro costarricense. Tenía 94 años. La noticia fue confirmada a este medio por la actriz María Torres, quien detalló que el artista “murió en paz y llegó donde tenía que llegar”.



Barahona murió en Casa de los Ángeles y hogar de estancia, institución ligada a su legado artístico, pues fue fundador del Teatro del Ángel.

La actriz costarricense Marcia Saborío reaccionó con profunda emoción ante la partida del actor, a quien describió como una figura irrepetible dentro del gremio teatral.

​"Lucho es una escuela, una institución para todos los actores. Vimos en él una escuela y un maestro del cual había que aprender, con lo que hacía”, expresó.

Saborío destacó que Barahona fue mucho más que un intérprete:

​“Él es un hito, un legado y un maestro del trabajo actoral. Encontró la manera de salir adelante en la empresa del teatro”, afirmó. En ese sentido, subrayó la dimensión humana y profesional que marcó a varias generaciones de artistas. “Para todos, Lucho es un papá”, añadió.

La actriz también enfatizó que su aporte merece un reconocimiento permanente.

​“Merece una estatua en el gremio teatral. Además, se le nombró Ciudadano de Honor, y por eso y mucho más su legado es imborrable”, señaló.

En 2023, la Asamblea Legislativa declaró a Lucho Barahona como Ciudadano de Honor, en reconocimiento a su invaluable contribución al desarrollo y consolidación del teatro en Costa Rica.

Su muerte deja un profundo vacío en la escena cultural del país, pero también una herencia artística que, como coinciden sus colegas, seguirá viva en los escenarios y en la formación de nuevas generaciones.





