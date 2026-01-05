“Fue un faro para muchos de nosotros”: Así recuerdan actores ticos a Lucho Barahona

Luis Alberto Barahona Rivera, conocido como Lucho Barahona, murió este domingo 4 de enero a los 94 años de edad, tras varios años de complicaciones de salud, confirmaron personas cercanas al artista.

Nacido en Chile y radicado en Costa Rica desde 1974, Barahona es considerado el “padre del teatro” en el país y fue distinguido como Ciudadano de Honor por su aporte cultural.

Durante sus últimos años, permaneció en un hogar donde recibió atención médica y acompañamiento constante. Así lo indicó el actor y amigo Mauricio Astorga, quien señaló que el artista atravesó una larga lucha por su salud, pero contó con condiciones adecuadas y el apoyo de colegas cercanos.

Barahona nació el 2 de febrero de 1931 en Santiago de Chile. Llegó a Costa Rica en 1974 tras ser expulsado de su país por la dictadura militar, y desde entonces convirtió al país en su segunda casa, donde desarrolló la mayor parte de su carrera artística.

Su trabajo como actor, dramaturgo y director fue determinante para el crecimiento del teatro costarricense. A través del Teatro del Ángel, impulsó una visión profesional de las artes escénicas y dejó un legado que influyó en múltiples generaciones de artistas.

“El legado que dejó demuestra que el teatro podía hacerse desde una perspectiva completamente profesional, que se podía vivir para el teatro, en el teatro y por el teatro”, expresó el actor Gustavo Rojas.

Además de su trayectoria en el teatro, Lucho Barahona también fue una figura reconocida en la televisión nacional, especialmente por su participación en espacios como La lucha de Lucho.

Para muchos actores, su influencia fue clave en la formación artística.

​“Don Lucho fue un faro para muchos de nosotros, una luz que nos aconsejaba y guiaba, hablándonos de los secretos del teatro”, afirmó el actor Magdiel Ramírez.

"Será recordado como un caballero", finalizó Mauricio Astorga.