‘El Principito’ llega al teatro con Luis Montalbert en uno de los papeles principales

El clásico literario de Antoine de Saint-Exupéry volverá a cobrar vida en los escenarios costarricenses con una propuesta renovada y contemporánea. El Principito: Una aventura musical, producción que ha cosechado éxito en la Calle Corrientes de Buenos Aires, llegará al país bajo la producción del Teatro Auditorio Nacional y con licencia de la empresa internacional Club Media.

Aunque se trata de un formato internacional, el espectáculo fue construido con elenco nacional. Tras un proceso de audiciones que convocó a más de 300 personas, se seleccionó a 17 artistas, encabezados por Luis Montalbert, vocalista de la banda Gandhi, quien asumirá el papel del Aviador, y el actor Steven Campos, en el rol de El Principito.

El reparto incluye a Melvin Jiménez como El Bebedor, Cristian Salazar como El Rey, Greivin Calvo como El Vanidoso, Carlos Guillén como El Negociante y Bernardo Jiménez como El Zorro. También marcan su debut teatral Sofía Fernández, quien interpretará a La Rosa y Rachel Araya, en el papel de La Serpiente. Un ensamble de ocho bailarines profesionales completa el elenco y da vida a las coreografías del espectáculo.

El montaje apuesta por una lectura actual de la historia, en la que los personajes dialogan con la realidad del siglo XXI. Uno de los ejemplos más llamativos es El Vanidoso, reinterpretado como un creador de contenido obsesionado con la imagen y los seguidores, un recurso pensado para conectar con audiencias jóvenes sin perder la esencia del relato original.

La puesta en escena destaca por su carácter inmersivo: un avión a escala, proyeccione s de gran formato y estructuras geométricas que representan los planetas del asteroide B612 acompañan el viaje emocional del Principito, su amistad con el aviador y su mirada sensible frente al mundo adulto.





Funciones, entradas y precios



Las presentaciones se realizarán en el Teatro Auditorio Nacional, ubicado en el Museo de los Niños, en las siguientes fechas y horarios:

Viernes 20 de febrero, 7 p. m.

Sábado 21 de febrero, 6 p. m.

Domingo 22 de febrero, 11 a. m. y 3 p. m.

Viernes 27 de febrero, 7 p. m.

Sábado 28 de febrero, 6 p. m.

Domingo 1.º de marzo, 11 a. m. y 3 p. m.

Las localidades y precios son: Jardín de Rosas (primer piso central) ¢20.000; Cabina de Aviador (primer piso lateral) ¢15.000; y Asteroide B612 (segunda planta) ¢12.000. Las entradas están disponibles en miboleteria.org y en la boletería física del Museo de los Niños.

La producción forma parte de la agenda cultural 2026 del Centro Costarricense de Ciencia y Cultura y cuenta con la dirección artística de Gerardo Cruz, reconocido por liderar montajes de gran formato en el país.

La coreografía está a cargo de Paula Alfaro, especialista en propuestas escénicas inmersivas, mientras que la dirección vocal recae en Nebin Mata, con amplia trayectoria en ópera y teatro musical.