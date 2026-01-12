¿Cuáles son las profesiones de los presidentes de Primera División?
Hay un oficio dominante, pero siguen siendo variadas las profesiones de los máximos jerarcas de los equipos.
A hoy hay nueve presidentes de clubes, pese a que el torneo es de 10 equipos. Solo falta el Saprissa de tener jerarca, pero se conocerá este 15 de enero tras el desarrollo de su asamblea.
En el fútbol de Primera hay nueve presidentes y dominan los administradores de empresas, pero también hay un contador, un abogado, un exfutbolista, un gestor deportivo y un arquitecto.
En Teletica.com mostramos cuáles son las profesiones de los jefes de todos los equipos de la máxima categoría como un preámbulo para el torneo que inicia este martes.
Algunos tienen muchos años y ya son muy conocidos en el balompié nacional, otros prefieren estar más en el anonimato y otros son muy nuevos como el caso del mexicano Manuel Valverde, de Puntarenas FC, quien debutará en el fútbol tico.
Estos son los detalles:
Alajuelense:
Presidente: Joseph Joseph
Edad: 54 años
Profesión: Administrador de Empresas
Saprissa:
Herediano:
Cartaginés:
Edad: 64 años
Profesión: Arquitecto
Edad: 50 años
Profesión: Empresario, dueño de Grupo Eusse, 4 gasolineras ubicadas en Naranjo, Guápiles y Barranca
Guadalupe:
Edad: 62 años
Profesión: Contador Público
Pérez Zeledón:
Edad: 66 años
Profesión: Abogado y notario
San Carlos:
Edad: 53 años
Profesión: Empresario
Sporting FC:
Presidente: José Maroto Martínez
Edad: 57 años
Profesión: Administración de Empresas
Puntarenas FC
Profesión: Gestión deportiva y expresidente de clubes en México