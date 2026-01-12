EN VIVO
¿Cuáles son las profesiones de los presidentes de Primera División?

Hay un oficio dominante, pero siguen siendo variadas las profesiones de los máximos jerarcas de los equipos.

Por Daniel Jiménez 12 de enero de 2026, 14:39 PM

A hoy hay nueve presidentes de clubes, pese a que el torneo es de 10 equipos. Solo falta el Saprissa de tener jerarca, pero se conocerá este 15 de enero tras el desarrollo de su asamblea.

En el fútbol de Primera hay nueve presidentes y dominan los administradores de empresas, pero también hay un contador, un abogado, un exfutbolista, un gestor deportivo y un arquitecto.

En Teletica.com mostramos cuáles son las profesiones de los jefes de todos los equipos de la máxima categoría como un preámbulo para el torneo que inicia este martes.

Algunos tienen muchos años y ya son muy conocidos en el balompié nacional, otros prefieren estar más en el anonimato y otros son muy nuevos como el caso del mexicano Manuel Valverde, de Puntarenas FC, quien debutará en el fútbol tico.

Estos son los detalles:

Alajuelense:

Joseph Joseph.

Presidente: Joseph Joseph
Edad: 54 años
Profesión: Administrador de Empresas

Saprissa: 

Foto: Saprissa.


Tras la salida de Juan Carlos Rojas, el club definirá a su presidente este 15 de enero.

Herediano:

Jafet Soto

Presidente: Jafet Soto Molina
Edad: 49 años
Profesión: Futbolista y entrenador

Cartaginés:

Leonardo Vargas - Presidente Cartaginés
Presidente: Leonardo Vargas Monge
Edad: 64 años
Profesión: Arquitecto

Liberia:

Wilder Eusse Osorio. Foto: Liberia

Presidente: Wilder Eusse Osorio
Edad: 50 años
Profesión: Empresario, dueño de Grupo Eusse, 4 gasolineras ubicadas en Naranjo, Guápiles y Barranca

Guadalupe:

Antonio Abasolo. Foto: Guadalupe FC
Presidente: Antonio Abasolo Cantú
Edad: 62 años
Profesión: Contador Público

Pérez Zeledón:

Juan Luis Artavia. Foto: Fedefútbol

Presidente: Juan Luis Artavia
Edad: 66 años
Profesión: Abogado y notario

San Carlos:

Gerente de San Carlos, Luis Carlos Chacón

Presidente: Luis Carlos Chacón
Edad: 53 años
Profesión: Empresario

Sporting FC:

Presidente: José Maroto Martínez
Edad: 57 años
Profesión: Administración de Empresas

Puntarenas FC

Manuel Velarde. Foto: Puntarenas FC

Presidente: Manuel Velarde
Profesión: Gestión deportiva y expresidente de clubes en México

