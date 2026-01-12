¿Cuáles son las profesiones de los presidentes de Primera División?

A hoy hay nueve presidentes de clubes, pese a que el torneo es de 10 equipos. Solo falta el Saprissa de tener jerarca, pero se conocerá este 15 de enero tras el desarrollo de su asamblea.

En el fútbol de Primera hay nueve presidentes y dominan los administradores de empresas, pero también hay un contador, un abogado, un exfutbolista, un gestor deportivo y un arquitecto.

En Teletica.com mostramos cuáles son las profesiones de los jefes de todos los equipos de la máxima categoría como un preámbulo para el torneo que inicia este martes.

Algunos tienen muchos años y ya son muy conocidos en el balompié nacional, otros prefieren estar más en el anonimato y otros son muy nuevos como el caso del mexicano Manuel Valverde, de Puntarenas FC, quien debutará en el fútbol tico.

Estos son los detalles:

Alajuelense:

Presidente: Joseph Joseph

Edad: 54 años

Profesión: Administrador de Empresas

Saprissa: