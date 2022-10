Medios estatales chinos señalan que no se vislumbra fin de la política "cero covid"

Por AFP Agencia | 12 de octubre de 2022, 5:39 AM

Pekín, China | Los medios estatales chinos señalaron este miércoles que el país no va a relajar su estricta política "cero covid", según varias publicaciones y un editorial que prometieron no ceder en los controles, en vísperas del Congreso del Partido Comunista.



Este editorial reitera el mensaje de varios artículos publicados esta semana que defienden esta política y barre con las esperanzas de que la estrategia pueda ser relajada después de este congreso que comienza el domingo.



China es la última de las grandes economías en intentar contener el covid-19 con una serie de duras restricciones que incluyen confinamientos, pruebas masivas y restricciones de viaje.



Esta política ha mantenido un número bajo de casos a cambio de un costo económico muy alto, que ha provocado efectos en el resto del mundo y ha reforzado el aislamiento del país.



El miércoles, el periódico insignia del Partido Comunista, el Diario del Pueblo, argumentó que suavizar las restricciones podría colapsar el sistema médico de salud y provocar más mutaciones del virus.



"La tasa de vacunación todavía no ha formado una barrera lo suficientemente fuerte contra los casos de enfermedad grave y la muerte", afirmó el editorial.



El artículo de este miércoles sigue a la publicación de dos editoriales consecutivos publicados esta semana sobre el mismo tema, que describían el control del covid-19 como un desafío existencial para China, que enfrenta su sistema político al occidental.