Junio reporta aumento del 32% en casos de COVID

Los casos de COVID-19 explotaron en el país durante el mes de junio. El Ministerio de Salud reportó 65.241 enfermos en todo el mes, mientras que en mayo se reportaron 49.000 pacientes. Esto supone un aumento del 32%.

El doctor Roberto Salvatierra, médico investigador de la Universidad Hispanoamericana, explicó a Teletica.com que esto se debe a las nuevas subvariantes de Ómicron: BA.4 y BA.5

A pesar de esto, el experto considera que hay un subregistro de casos por la gran cantidad de personas que se hacen la prueba rápida en sus casas y no lo reportan a las autoridades.

Esto, unido al hackeo, hace que se pierdan algunos registros epidemiológicos.

Salvatierra ha notado el aumento también en las consultas que hace a diario.

"Yo soy médico, hablo con mis colegas, con mis pacientes, y sé que muchas personas se han enfermado, hay bastantes personas que han tenido COVID y muchos no se lo han reportado ni al Ministerio de Salud ni a la CCSS", contó.

Algo positivo es que el aumento en la cantidad de personas fallecidas no ha sido tan alto. En junio fallecieron 108 pacientes, es decir, cuatro al día, comparado con las 3,7 muertes diarias que se registraron en mayo.

"Es un poco más alto que el mes de mayo, pero nos está diciendo algo bueno. Al haber un aumento tan grande en los casos, pero no tanto de mortalidad. Por la cantidad de personas inmunizadas y por el hecho de que Ómicron no es tan mortal, es por eso que seguro no ha afectado tanto"