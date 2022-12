Crematorios "saturados" en China ante incremento de casos de COVID

Pekín, China | Los crematorios en China sufren para gestionar la llegada de cadáveres mientras el país combate un aumento de casos de covid que las autoridades ya consideran imposible de rastrear.



Los contagios se disparan en China, presionando los hospitales y dejando vacíos los estantes de las farmacias, después de la decisión del gobierno de terminar con casi tres años de confinamientos, cuarentenas y cribados masivos de covid.



Desde el noreste al suroeste, trabajadores de crematorios de todos el país dijeron a AFP que no dan abasto ante el incremento de muertes.



En Chongqing, una ciudad de 30 millones cuyas autoridades pidieron esta semana a las personas con síntomas leves ir a trabajar, un empleado dijo a la AFP que su crematorio se había quedado sin espacio para almacenar cadáveres.



"El número de cuerpos aumentó en días recientes", dijo esta persona sin dar su nombre.



"Estamos muy ocupados, no hay más espacio de almacenamiento refrigerado para cadáveres", insistió, aunque sin vincularlo directamente este pico al covid.



En la megaurbe de Cantón (sur), un empleado de un crematorio en el distrito de Zengcheng dijo a la AFP que estaban incinerando más de 30 cadáveres diarios.



"Tenemos cuerpos enviados a nosotros desde otros distritos. No hay otra opción", dijo.



Otra incineradora en la ciudad también estaba "extremadamente ocupada". "Es tres o cuatro veces más que en años anteriores, estamos quemando unos 40 cadáveres al día cuando antes era solo una docena", dijo un trabajador.



"Todo Cantón está así", añadió esta persona, quien dijo que era "difícil decir" si este incremento estaba vinculado al covid.



En la ciudad nororiental de Shenyang, un profesional del sector funerario dijo que los cadáveres tardaban en enterrarse hasta cinco días porque los crematorios estaban "absolutamente saturados".



Preguntado si estaba relacionado con el covid, respondió: "¿Qué piensas? Nunca he visto un año como este".



"Potencial para mutar"