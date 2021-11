Código QR: Estas empresarias lo consideran una oportunidad de negocio

Presentar el código QR de vacunación en los comercios de manera obligatoria a partir de enero ha sido, para algunos costarricenses, una piedra en el zapato. Sin embargo, algunos lo consideran, más bien, como una oportunidad de negocio.

Ya hay personas que están creando emprendimientos de impresión del certificado en llaveros, collares, pulseras, carnés, pines y broches, entre otros. Las empresarias Milena Castro y Stephanie Villagra son ejemplo de ello.

La primera de ellas es una mamá emprendedora de dos hijas que tiene su negocio de productos personalizados desde hace 5 años, "Regalos con Amor". Su familia vio el código QR como otra oportunidad de crecimiento y no lo pensaron dos veces.

Los precios varían desde los 1.000 hasta los 5.500 colones dependiendo del producto. Ella los elabora a mano, desde un cuarto en su propia casa.

Además de ser una oportunidad para su familia, explica que también les ha permitido contratar a una persona que se quedó sin trabajo por la pandemia. "Nosotros los emprendedores vemos oportunidades cuando otros ven problemas", asegura. El nuevo empleado que contrató ahora les ayuda a entregar todos los pedidos.

Stephanie Villagra, por su parte, es contadora de profesión y trabaja en una empresa de turismo. Por la pandemia le suspendieron su contrato laboral y empezó un pequeño negocio de bisutería; ahora está implementando el código QR en llaveros y carnés.

"Me gustar ayudar a la gente y me atreví a hacer algo nuevo y diferente para ayudar. Más que todo a adultos mayores que se les dificulta más conseguir esta información, entonces me tiré al agua", dijo.