Ciudadanos y comercios tienen opiniones divididas ante eliminación de mascarillas

Por Yahaira Piña | 9 de mayo de 2022, 13:10 PM

La firma del decreto que elimina el uso obligatorio de la mascarilla trajo opiniones divididas entre ciudadanos y comerciantes. Algunos consideran que es necesario seguir utilizándola, mientras que otros celebran la decisión de presidente de la República, Rodrigo Chaves.

Esto fue lo que dijeron a Telenoticias varias personas que caminaban por la capital este lunes.

“Yo la voy a usar porque esto todavía no ha terminado, todavía está activo y no se puede dejar”, aseguró Marvin Valderrama.

“Yo la voy a seguir usando, personalmente; no sé los demás, creo que no es el momento para abandonar la mascarilla”, añadió Isidro Sánchez.

Por su parte, Elizabeth Mora indicó que "no me parece, más que estamos empezando la quinta temporada del alza del COVID. Incluso, tengo entendido que una ministra no se presentó porque tenía COVID. Definitivamente, no me parece".

“Es esencial usarla, creo que todos deberíamos usarla, pero es más cómodo andar sin mascarilla”, dijo Jordan Fernández.

Mientras que Jason Sánchez indicó lo siguiente: "Sí estoy de acuerdo, porque pienso que el tema de salud ya ha sido todo acaparado. La mayor parte de la población está ya vacunada. Opino que estaría esencial en el sector de la salud como Ebais, hospitales, clínicas. En caso de que hubiera una nueva ola, sí sería necesario".

Por su parte, la mayoría de comerciantes indicaron que ellos sí seguirán utilizando cubrebocas, pero no podrán pedirlo a sus clientes.

“Nosotros ya sospechábamos que la iban a llegar a quitar; pero, ahora que está dicho, nosotros vamos a respetar la decisión del cliente. Si la persona quiere seguirla utilizando y entrar con ella, está bien; y si no quiere, pues también está bien, ya que no es obligatorio. Nosotros, como personal, creemos seguirla usando hasta terminar el año o al menos unos meses más”, dijo a este medio Zobeida León, dueña de una soda.

“Yo la voy a seguir usando, mejor, por responsabilidad de cada uno. Más cuando es un campo cerrado como un taxi y se anda con el aire acondicionado. También sería mejor que los clientes la usen”, comentó Fernando Aguilar, taxista.

El decreto no ha sido publicado en el diario oficial La Gaceta, pese a que Chaves aseguró el domingo que este sí estaría listo hoy. Además, no se han dado a conocer los alcances firmados. Algo que, según la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, informarán hasta este martes.