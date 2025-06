Miguel Herrera defiende con vehemencia a Brandon Aguilera

Miguel Herrera atendió a la prensa luego de la eliminación de la Selección Nacional de la Copa Oro.

Estos fueron los temas que trató.

¿Qué le deja la Copa Oro?

Mucho que trabajar. A algunos les deja una gran enseñanza. Se viene una eliminatoria y estamos conscientes de lo que debemos trabajar.

¿Se fracasó?

Sí, porque nuestra idea era llegar a la final y disputar el título.

Sobre Brandon Aguilera

—¿Por qué tanta necesidad de criticar a un jugador? Lo compró un equipo de la Premier, no de cualquier liga, está prestado. Algo debe tener el muchacho, porque los equipos de la Premier no compran a cualquiera.

Me parece algo muy ilógico que critiquen a un muchacho que está creciendo. Tiene entrega y buen fútbol. Necesito jugadores que jueguen al fútbol, no que solo corran.

—¿Qué métricas tiene Messi? El tipo es diferente, qué importa lo que corra, guardando las distancias.

Selección de penaleros

Ya no hay listas. Se habla de quiénes están listos y quiénes practican. Calvo hizo el primero. La tanda de penales no es suerte, es capacidad. Por eso acepto que es un fracaso.

¿Creció la Selección?

Sí, los rivales son de más nivel. Mostramos capacidad de respuesta. No tenemos que depender siempre de esa capacidad. Hay mucho que trabajar y mucho que crecer. Le sirve jugar contra equipos del área que están mejor.

Los nombres de la Tricolor

Tengo en la cabeza los 30 o 35 que pueden fluctuar en esta selección.

¿Falta mucho para soñar con la Copa Oro?

No me parece que el equipo no podía. Sufrimos, sí, pero también atacamos y llegamos. Intentamos concretar. Reitero: hay que seguir trabajando, y hay jóvenes a los que hay que exigirles más.