Hombre a hombre: La Sele se complicó ante Surinam

El marcador final de 3-3 entre Costa Rica y Surinam es un reflejo de cómo se complicó el equipo de Miguel Herrera en su debut en la Copa Oro.

A continuación, analizamos cómo jugaron los seleccionados ticos.

Keylor Navas: Le cabecearon en el área pequeña en el primer gol y nada que hacer en el segundo. Dos paradas claves.

Carlos Mora: En defensa no lo presionaron. Aportó en ataque y lo hizo bien.

Francisco Calvo: Se vio descolocado en el primer gol. En el 2-3 se resbala y regala la jugada que termina en anotación

Fernan Faerron: En el descuento no se vio bien. Tuvo un partido calmado, pero no se ve tan acoplado como Juan Pablo Vargas.

Jeyland Mitchell: Punto alto en la zaga. Cierra bien en todas y físicamente se impone.

Joseph Mora: Suma cada vez que cruza la mitad de la cancha. Tuvo una jornada calmada en defensa.

Alejandro Bran: No se sintió su aporte. No sufrió en su zona, pero no fue determinante y se fue de cambio.

Orlando Galo: Sin necesidad saca el brazo y pitan de manera justa el penal del 2-3. Le cometen la falta para el penal del triunfo.

Brandon Aguilera: Asistió para el primer gol, pero más de allá fue muy poco su aporte para el equipo.

Manfred Ugalde: Pelea todas y ayuda a recoger balones desde la media. Muy buen cobro desde los once pasos, en ambas ocasiones.

Adrián Alonso Martínez: Anotó el primer gol del cotejo. Le costó ante la fortaleza de los defensas de Surinam.

Kenneth Vargas: Ingresó de cambio buscó darle profundidad al combinado llegando por afuera.

Jossimar Alcócer: Muy esforzado al ingresar desde el banquillo. Peleó con todo para el empate a tres.

Warren Madrigal: Tras entrar de cambio, sufrió una fuerte lesión que lo alejó del partido.

Ariel Lassiter: Tuvo poco tiempo en el terreno de juego y trató de quebrar la línea yendo al ataque.

Andy Rojas: Sumó minutos sin pesar.