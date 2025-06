Warren Madrigal: “De todo lo que me pudo haber pasado, me pasó lo menos grave”

El atacante de la Selección Nacional y del Saprissa, Warren Madrigal, regresó al país este martes.

El joven atacante sufrió una quebradura de peroné, en el partido de este domingo ante Surinam.

“De todo lo que me pudo haber pasado, me pasó lo menos grave”, explicó el jugador.

“Lo que me acuerdo es que la jugada fue muy rápida y, cuando pasó, nada más sentí donde se me quebró. O sea, lo que hice fue tratar de quitar la pierna un poco, como para poder tirarme y que el golpe no fuera tan aparatoso, y por eso fue la pura inercia”, añadió el futbolista al regresar al país desde los Estados Unidos.

Madrigal señaló que se ha sentido acuerpado por sus compañeros de la Tricolor.

“Tenemos un grupo muy unido. Eso es una fuerza extra. Antes de venirme, ellos me dijeron que estaban conmigo”, concluyó.