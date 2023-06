Mundial 2022 marca un antes y después de la gestión de Luis Fernando Suárez

“Nosotros clasificamos al Mundial pasado porque teníamos un grupo emocionalmente, éramos muy fuertes, de pronto era débil en lo demás, bueno, defensivamente y no más… Nosotros clasificamos a punta de emociones”, dijo el timonel.

Costa Rica selló su boleto a Qatar tras un gran cierre en la eliminatoria. La Tricolor parecía estar fuera de competencia, pero en el 2022, no perdió, c osechando victorias ante Panamá, Canadá y Estados Unidos en casa, Jamaica y El Salvador de visita y un empate en el Azteca contra México.

Rolando Fonseca, máximo goleador de la Tricolor, asegura que al Comité Ejecutivo no “le importa” la Selección ni escucha las críticas de la afición.

“Sigo creyendo que es un buen grupo, pero si de esto no se aprende, no se puede aprender más de esto. No puedo prometer nada, eso lo tenemos que hacer el lunes cuando enfrentemos a Panamá, ahí tenemos que responder”, concluyó Suárez.