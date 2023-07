Luis Fernando Suárez: "Yo no pienso irme, creo que estoy haciendo las cosas bien"

—¿Usted se ha planteado tomar una decisión sobre si sigue o no con Costa Rica?



Yo no voy a hablar sobre supuestos, yo no pienso irme, yo creo que estoy haciendo las cosas bien. Tengo que llegar a hacer un informe, presentarlo al Comité Ejecutivo. Dentro de lo que uno mira en esto es que hay muchas cosas por corregir. Creo que hemos hecho unas cosas que son interesantes sobre algo que hace mucho tiempo tenía que hacerse.