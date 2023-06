Por Daniel Jiménez | 25 de junio de 2023, 10:33 AM

El seleccionador nacional, Luis Fernando Suárez, brindó una caliente conferencia de prensa previo al debut de Costa Rica en la Copa Oro este lunes ante Panamá a las 6:30 p. m.

La prensa deportiva llenó de cuestionamientos a Suárez debido a lo que se observa en el terreno de juego y a que no hay evolución en la Tricolor.



—Usted dijo que Costa Rica clasificó al Mundial por emociones: ¿En dos años de trabajo, usted no ha logrado que su mano dé en Costa Rica lo que usted quiere?

La respuesta es larga, tenemos que ponernos en contexto de cómo se dio mi llegada y lo que yo vi cuando llegué, había una condición crítica, se hace una valoración con respecto a lo que hay en Costa Rica, de lo bueno y lo malo. Pasado algún tiempo creímos que era bueno hacer un cambio drástico, aunque de pronto costara.

Había que hacer un recambio generacional y lo hicimos con la colaboración de todos los clubes, se hizo gracias a la comisión técnica, que la liga hiciera un paro en el torneo para entrenar. Se logró clasificar al Mundial, hubo mucho esfuerzo futbolístico y por eso las cosas se dieron.

El Mundial pasado nos dio una lección grande de donde estamos nosotros y hay mucho por hacer. Sabemos que hubo un tiempo en que la nación se quedó estática.

Uno debe ser consciente de que no necesariamente todo es malo, si Costa Rica hoy no se espabila, no cambia en su fútbol cosas como juego de ataque, se va a quedar. Esto no es solo venir y que con un chasquido de dedos vaya a funcionar. Tenemos un buen grupo y el estado emocional es importante.

Después del Mundial es ver cómo mejoramos, yo espero que los medios de Costa Rica revisen si yo no dije si había que mejorar en ataque y hacer cosas distintas. En este año tengo tres días de un microciclo, tres de otro y una fecha FIFA.

Contra Martinica, Panamá y Guatemala, no contra Ecuador, nosotros tuvimos mucha más posesión y presión en determinados momentos. Hay cosas que yo veo como progreso. Qué no se ha podido conseguir, el resultado y no lo niego. Sé para donde voy y lo que quiero conseguir. Cuando se intentan hacer cosas nuevas, a veces duele, estamos en época de momentos dolorosos, habrá que tener carácter para pasar a la siguiente etapa.

—Bajo ese panorama: ¿Para qué nos alcanza en medio de esta circunstancia?

Lo más importante no es que el técnico esté o no esté, ustedes tienen que estar valorando muchas otras cosas. Todos tenemos que estar pensando en que es Costa Rica y su fútbol. No es sacar el entrenador y con eso se soluciona todo, Costa Rica merece más que esto.



—Yo veo a la Selección cada partido peor y me llama la atención que a un técnico con dos mundiales le cuesten algunas decisiones, todavía tengo atragantado el 7-0, contra Martinica 11 versus 11 no la vimos, perdimos contra Panamá y el partido ante Ecuador es un desastre, hay una decisión iniciar un partido con Roan Wilson y con Christopher Núñez en media cancha, ¿Cómo un técnico tan experimentado como usted le ha costado tomar decisiones?

Las decisiones son la única manera que me doy cuenta de las cosas y es poniéndolos a jugar, no lo he hecho solo con Costa Rica, revise si con Ecuador o en Honduras no puse gente nueva. A mí no me da temor, luego asumo las consecuencias de las cosas. Yo siempre he hecho eso y no me da temor hacer un chico de 18 años. Es la única forma de que ellos muestren que están o no para jugar en el fútbol internacional. En esto es estar exponiéndome a todo, qué puedo hacer, nada. Lo suyo no es una pregunta, es una crítica y yo la respeto. Sé que me expongo, pero qué puedo hacer... Aparte, a mí esa adrenalina me gusta.

—¿Usted nos habla de ese diagnóstico que ha hecho del fútbol de Costa Rica, muy completo, pero ese análisis usted no lo hizo antes de asumir a Costa Rica hace dos años o si es que los males que aquejan al fútbol tico se han mantenido o si Suárez no los ha trabajado?



Hace dos años yo llegué a Costa Rica, lógicamente no debería ser así, llegué sin conocer cómo era el fútbol de Costa Rica, era algo muy general, tenía que pasar el tiempo para hacer el diagnóstico, lo empezamos a mirar en Copa Oro, hubo cosas interesantes para ver cómo evolucionamos, ahí dimos pasos, yo no puedo llegar por el solo hecho de pisar el aeropuerto o el Proyecto Gol y saber todos los problemas de Costa Rica uno puede y en efecto lo hice. Yo conversé con el cuerpo técnico de Costa Rica y luego había que mirarlo en el campo, en los partidos, tampoco se puede hacer un diagnóstico de la forma de jugar con solo estar, hay que estudiarlo y eso requiere de tiempo.



Dentro de todas las cosas, dentro de todo clasificamos al Mundial, después de que como todos saben, la situación de tener un equipo que tenía solo el 10% de probabilidades de ir al Mundial, teniendo el 90% en contra, se hicieron cosas, no es que no se haya hecho nada, se hicieron un montón de cosas para darle alegría de clasificar a un Mundial, yo espero y pido el favor de que me den un poquitico de mérito, alguna cosita buena hicimos, alguna cosa buena hicimos... no estoy pidiendo que me pongan como un rey, se lo merecen más ellos los jugadores, pero hay una situación que uno dice... no hay algo que se hizo bueno, no hay algo que en determinado momento ustedes sabían que había que hacerlo y se hizo.



Puede que sí... aunque sea pongan los fríos números, hasta en números, si te das cuenta son más los ganados que los perdidos, creo que sí.



—¿Qué opina de Panamá?

Ha progresado mucho, ha sido un buen desarrollo de su fútbol. Ha sido un constante progreso y eso se refleja porque ha sido protagonista. Van por buen camino, el partido va a ser ante un rival sumamente difícil.

—¿Millonarios solicitó dejar ir a Juan Pablo Vargas a la final de Colombia y por qué no se le dio el permiso?

Me llamó el presidente de Millonarios, me dijo que querían contar con él, iban a hacer el esfuerzo para que se fuera en un vuelo particular, si yo hubiese dicho que sí, no hubiera entrenado ni ayer, ni hoy y había tenido carga de 90 minutos más los viajes para jugar mañana.

Yo entendía el deseo de ellos y también la logística era imposible, si yo doy el permiso para que Vargas esté en este partido me parece que no podría contar con Vargas el lunes, ellos lo entendieron y jugó otro futbolista. A mí lo único que no me gusta de todo esto es que Juan quería ser campeón en presencia.

—¿Qué piensa de la logística de entrenamientos de la Copa Oro en los que están todas las selecciones juntas?

Yo si estoy en un sitio no me voy a ir a ver qué está haciendo el otro, espero que los demás lo hagan. Son cosas de fútbol que al estar viviéndolo, uno lo respeta. En mi caso no le veo tanto problema.