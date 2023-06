Costa Rica-Panamá: esto dijeron los canaleros antes del juego de este lunes

Costa Rica y Panamá debutan este lunes en Copa Oro. El partido se disputa a las 7 p. m., como parte del grupo C.

"Estamos aquí para ganar. Si no tenemos esa meta creo que nos hemos equivocado de profesión. Otra cosa es, si es factible o no, si tenemos material suficiente para ganarlo o no, y en mi punto de vista sí tenemos”, añadió el estratega.